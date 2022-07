Köln vor 1 Stunde

RTL-Show "Ich bin ein Star, holt mich hier raus!"

Dschungelcamp: Das ist der neue Moderator neben Sonja Zietlow - Nachfolge für Daniel Hartwich geklärt

Jan Köppen wird künftig an der Seite von Sonja Zietlow das RTL-Dschungelcamp moderieren. Der 39-Jährige habe schon in mehreren Formaten bewiesen, dass er inzwischen zu den ganz Großen gehöre, hieß es am Samstag in einer RTL-Mitteilung. Die neue Ausgabe von «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus» soll demnach im Januar 2023 zu sehen sein. Zuerst hatte die «Bild am Sonntag» über die Personalie berichtet.