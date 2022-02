Ob mit emotionalen Geschichten aus seinem Leben, fiesen Ekel-Prüfungen oder Fake-Vorwürfen - in der diesjährigen Staffel "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" hat Pompöös-Designer Harald Glööckler für jede Menge Wirbel gesorgt.

Inzwischen hat Deutschland seinen neuen Dschungelkönig gefunden. Der Titel ging allerdings nicht an Glööckler, der das berühmte Camp bereits im Halbfinale verlassen musste. Stattdessen sicherte sich die Dschungelkrone Reality-Star Filip Pavlović. Trotzdem können sich Fans des schrillen Designers freuen, denn Glööckler wird wohl schon sehr bald wieder im TV zu sehen sein.

Es wird tierisch: Harald Glööckler bekommt eigene RTL-Show

Wie RTL ankündigt, bekommt Harald Glööckler schon bald seine eigene TV-Show. "Die neue Herausforderung wird, ähnlich zum Abenteuer in Südafrika, ebenfalls ziemlich tierisch werden", schreibt der TV-Sender hierzu. Anders als im Dschungelcamp soll der Designer es diesmal aber nicht mit tierischen Innereien oder fiesen Krabbeltieren, sondern mit niedlichen Haustieren zu tun bekommen.

In "Unser neues tierisches Zuhause" treten drei Familien, die kein besonderes handwerkliches Geschick aufweisen, gegeneinander an. Ihre Aufgabe? Sie sollen Behausungen für ihre tierischen Mitbewohner*innen gestalten. Glööckler entwirft hierfür die entsprechenden Entwürfe. Außerdem entscheidet er am Ende, wer für seine Leistung mit einem Preisgeld in Höhe von 1000 Euro belohnt wird. Los geht der tierische Wettstreit am Sonntag, 6. März ab 17.30 Uhr bei RTL.

Trennungsgerüchte: Ehe-Aus nach 34 Jahren Beziehung?

Dass Glööckler selbst ein großer Tierliebhaber ist, ist schon lange bekannt und zeigte sich auch im Dschungelcamp. So war es sein Hund Billy King, der ihm im südafrikanischen Dschungel am meisten fehlte. Von ihm erhielt der Designer im Camp auch Post. Auch jetzt könnte es der Vierbeiner sein, der seinem Herrchen Trost spendet.

Nachdem der 56-Jährige bereits im Dschungelcamp über Probleme in seiner Ehe mit Dieter Schroth gesprochen hatte, machten in der letzten Woche nämlich Trennungsgerüchte die Runde. Wie die Bild berichtete, soll vor der Villa des Paares ein Umzugswagen gesichtet worden sein. Viele befürchteten daraufhin, dass die 34-jährige Beziehung der Männer nun endgültig vor dem Aus steht. Doch RTL gibt Entwarnung. In einem Statement habe Glööcklers Anwalt erklärt, dass der Designer nicht aus der gemeinsamen Villa ausgezogen sei. Er beziehe lediglich eine Zweitwohnung in Berlin, um sich von dort aus verstärkt um seine Geschäfte kümmern zu können.