Obwohl das Dschungelcamp erst im Januar 2021 produziert wird, weiß RTL zu diesem Zeitpunkt noch nicht, wo das bekannte TV-Format "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" stattfinden kann. Mit Ekel-Challenges und Promi-Drama lässt sich RTL immer wieder Neues einfallen.

Erst in einigen Monaten flimmert das erfolgreiche TV-Format wieder über die Bildschirme in Deutschland, doch bereits jetzt wird wieder wild spekuliert. Gerade zur Corona-Zeit ist es besonders interessant zu wissen, wo und vor allem mit wem das Format startet. Eines steht offenbar bereits fest: Ein Star hat sich Gerüchten zufolge bereits vertraglich zu den Ekel-Challenges mit Spinnen, Käfern & Co verpflichtet.

Update 07.09.2020, 11.30 Uhr: Dschungelcamp 2020 - wer ist der erste Kandidat?

Laut Informationen der "Bild"-Zeitung soll sich der Schlager-Sänger Lucas Cordalis bereits vertraglich zur Teilnahme verpflichtet haben. Somit wäre er der erste offizielle Teilnehmer der 15. Staffel des Dschungelcamps 2021. Er tauscht damit sein Luxus-Leben auf Mallorca für einige Wochen gegen den Dschungel.

Der Ehemann von Daniela Katzenberger tritt damit in die Fußstapfen seines 2019 verstorbenen Vaters Costa Cordalis. Er zog in der ersten Staffel des Formats in den Dschungel und holte prompt den Titel des "Dschungelkönigs". Lucas Cordalis Chancen auf den Thron stehen also gar nicht allzu schlecht, wenn er die Gene seines Papas geerbt haben sollte.

Doch nicht nur in der eigenen Familie ist Dschungel-Erfahrung vorhanden. Auch die Schwester seiner Ehefrau, Jenny Frankenhauser, konnte sich bereits im Format beweisen. Sie holte 2018 die Krone nach Hause. Auch Katzenbergers Mutter kann selbst von ihren Erfahrungen berichten. Sie wurde 2013 Siebtplatzierte im Format. Mit ihren Tipps kann sich Lucas Cordalis sich in jedem Fall gut auf das bevorstehende Abenteuer vorbereiten.

Dschungelcamp 2021 vor dem Aus: Fällt die Produktion wegen Corona aus?

Der britische Sender hat nun die Entscheidung in der Hand. Denn die deutsche Serie "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus." ist keineswegs ein deutsches Original, sondern vielmehr das Gegenstück der britischen Produktion"I´m a Celebrity - Get Me Out of Here". Diese wird normalerweise im Herbst gedreht und lässt dann alle aufgebauten Vorrichtungen, wie das Camp, die Baumhäuser usw. für die deutsche Produktion stehen. RTL setzt sich somit in ein gemachtes Nest und kann ohne große Mühen mit dem Dreh beginnen. Dieses Jahr ist das aber nicht der Fall, denn wenn die Briten nun aufgrund der Corona-Richtlinien nicht drehen, sieht es für den deutschen Sender schlecht aus.

Den Sender RTL trifft die Corona-Krise ohnehin hart, denn die Einschaltquoten sind rapide gesunken. Im Mai hatte der Sender bei jungen Menschen eine so niedrige Einschaltquote, wie schon seit 25 Jahren nicht mehr. Allerdings ist der RTL-Chef Graf zuversichtlich und betont gegenüber RND, dass das Format "Let`s Dance" die stärksten Quoten seit 2014 erzielt habe.

Der Sender lässt sich durch Corona nicht bremsen. Laut Graf haben Produktionen wie "Ninja Warrior Germany" bereits begonnen. Bei "Sommerhaus der Stars" und "Bachelorette" sei man ebenfalls bereits in der Vorbereitung. Außerdem hätte man bei letzterem einen alternativen Produktionsort in Griechenland im Sinn. Somit sei der Sender auf die Umstellung durch die Pandemie, gut vorbereitet.