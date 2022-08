Manche Menschen verdienen Geld, indem sie Bilder ihrer Füße oder sogar getragene Reizunterwäsche im Internet verkaufen. Ungewöhnliche Business-Ideen gibt es mehr als man vielleicht glauben würde. Eine 26-Jährige aus Paraguay treibt es mit den fragwürdigen Geschäftsmodellen aber auf die Spitze: Sie trägt Windeln statt Unterwäsche, verrichtet ihr Geschäft in ihnen und verkauft die "frische Ware" dann im Internet. Das Windel-Business boomt, wie RTL berichtete.

Doch wie kommt man auf so eine Idee? "Little Kathy", wie sie sich online nennt, sei in einer streng katholischen Familie aufgewachsen, in der ihre Mutter einen starken Einfluss auf sie ausgeübt habe. Von Kindesbeinen an, bis ins Teenageralter, habe sie Kathys äußeres Erscheinungsbild streng kontrolliert: Es war ihr nicht erlaubt, Make-up zu tragen oder viel Haut zu zeigen. Doch damit nicht genug: Ihre Mutter kaufte ihr auch Kinderklamotten. Erst nachdem ihr erster fester Freund sie darauf angesprochen hatte, stellte sie fest, dass Kinderkleidung zu tragen untypisch für ihr Alter sei.

Dreckiges Geschäft: 500 Dollar für eine volle Windel

Inzwischen begrüßt "Little Kathy", wie sie sich selbst nennt, ihr Dasein als "Adult Baby". Dem Magazin Dailystar gegenüber sagte sie: "Ich mache das nicht wegen Sexualität oder einem Fetisch." In der Beschreibung ihres Twitteraccounts bezeichnet sich die junge Frau selbst als "Adult Baby". Dieser Begriff bezeichnet Menschen, die sich auch im Erwachsenenalter noch wie Babys verhalten. Der psychologische Fachbegriff für das Phänomen der "Adult Babys" ist "Autonepiophilie". Man muss hier allerdings differenzieren zwischen "Adult Babys" und Windelliebhabern. Personen, die einen Windelfetisch haben, verhalten sich nicht wie Babys. Sie werden nur sexuell durch das Tragen von Windeln erregt. Häufig sind "Adult Babys" aber auch Windelliebhaber.

Kathy hält einmal am Tag Mittagsschlaf und benutzt Windeln sowohl für das kleine, als auch für das große Geschäft. Doch das geht auf die Dauer ganz schön ins Geld: Bis zu 300 Dollar gibt sie monatlich für den Hygiene-Tragekomfort aus. Um diesen Lifestyle finanzieren zu können, postet sie Bilder von sich selbst in Windeln. Auf vielen davon posiert sie aufreizend oder trägt kurze Röcke. Ihr Freund helfe ihr dabei, den "Windel-Content" für das Internet und ihre Social-Media-Kanäle zu erstellen. Auf ihrer eigenen Seite bezahlen Interessierte - ähnlich wie bei OnlyFans - für "expliziten Content", berichtet yahoo news. Laut Dailystar postet sie ihre Fotos auch auf Seiten wie Pornhub.

Außerdem verkauft die 26-Jährige ihre ungewöhnlichen "personalisierten Produkte" auch: Für ihre Windeln voller Urin bezahlen Fans bereitwillig Geld. Manchmal erhält sie zudem besonders skurrilere Anfragen: Ein Mann aus den USA bot der 26-Jährigen 500 Dollar für eine Windel voller Kot. Kathy beschreibt solche Anfragen als "lustig". Klar ist jedoch nicht, ob sie auf die Anfrage eingegangen ist. Eins steht jedoch fest: Die junge Frau ist mit ihrer Geschäftsidee durchaus erfolgreich.

Manche verurteilen ihre Vorliebe fürs Windeltragen - auch Klimaschützer. Denn der Müll, den sie durchs Windeltragen verursacht, wäre vermeidbar, wenn sie eine Toilette benutzen würde, argumentieren ihre Hater. Ihre Antwort darauf: "Man soll tun, was sich richtig anfühlt und sich nicht von anderen dafür verurteilen lassen."