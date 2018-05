Dieses zweifelhafte Angebot bekam GNTM-Finalistin Pia von einem Fotografen

Vogue

Durch #MeToo ist das Thema sexuelle Belästigung im Laufe des letzten Jahres in der Öffentlichkeit heftig diskutiert worden. Immer mehr Frauen, die sexuelle Übergriffe erleiden mussten, sind mit ihrer Geschichte an die Öffentlichkeit gegangen. Einer der daraus resultierenden Skandale war der um Hollywood-Produzent Harvey Weinstein.Aber nicht nur die Schauspielbranche ist davon betroffen. Auch in der Welt der Mode gab es viele Anschuldigungen. So wird dem Star-Fotografen Terry Richardson von vielen Models vorgeworfen, sie sexuell belästigt zu haben. Die Herausgeber vonundwerden deshalb keine Arbeiten mehr von ihm veröffentlichen. Laut Medienberichten habe er Models dazu gedrängt seine Genitalien anzufassen und ihn vor der Kamera oral zu befriedigen.Terry Richardson ist allerdings kein Einzelfall. Auch gegen den Fotografen Bruce Weber werden Anschuldigungen laut. Er machte verschiedene Werbekampagnen für Calvin Klein und Ralph Lauren und arbeitete für die Magazine GQ und Rolling Stone. Wieberichtete, beschuldigen männliche Models ihn und Starfotografen Mario Testino wegen sexuelle Belästigung.Auch "Germany's Next Topmodel"-Finalistin Pia hat schon Bekanntschaft mit aufdringlichen Fotografen gemacht. Wieberichtet, hat ein Münchner Fotograf ihr vor ihrer Zeit bei GNTM einen Dreier angeboten. Demnach erzählt Pia, dass der Fotograf sie gefragt hat, ob sie mit ihm und seiner Freundin einen Dreier haben möchte. Es folgten weitere Nachrichten wie "Hast du einen festen Freund?" oder "Dann brauchst du ein Abenteuer?" Nachdem Pia auf die Anfragen nicht reagierte, fragte er sie, ob sie etwa selten solche Anfragen bekäme.Beim Interview mitgeben die GNTM-Mädels ein paar Tipps für angehende Models. Toni rät jedem erst einmal das Instagram-Profil des Fotografen anzuschauen. Oft kann man anhand des Profils schon erkennen, wie seriös der Fotograf ist und ob man mit ihm arbeiten möchte. "Bei Fotografen, die man nicht kennt, ist es wichtig, immer jemanden mitzunehmen", ist der Ratschlag von Finalistin Julianna.