Ananas auf Pizza ist ein ewiger Zankapfel unter Fans der italienischen Küche. Die BBC in Großbritannien hat jetzt ein neues kulinarisches Schlachtfeld eröffnet.

Auf der Webseite des Senders wurd unter "Rezepte aus aller Welt" eine Variante von Spaghetti veröffentlicht, die für viel Furore sorgte und Freund*innen südlicher Küche einige Kopfschmerzen bereiten dürfte: Spaghetti Hawaii.

Was sind Spaghetti Hawaii?

Das Rezept, das auf der Seite der BBC zu finden ist, soll ein schnelles und recht günstiges Nudelgericht sein, das laut BBC „Ein familienfreundliches Nudelrezept, das das Beste aus Konserven macht“ sein soll. Für diese eigenwillige Kreation wird aus Butter, Zwiebeln und Knoblauch sowie Frischkäse, Dosen-Schinken und Dosen-Ananas eine Art Sauce zusammengerührt, die dann mit Spaghetti vermischt werden - fertig ist das "italienische" Gericht.

Die Nutzer*innen der Webseite, die andere Rezepte "aus aller Welt" im Durchschnitt sonst recht gut bewerten, haben die Spaghetti Hawaii jedoch übel abgestraft: Nur 1,5 von 5 Sternen erhielt das Rezept im Schnitt als Bewertung.

Noch drastischer fällt das Urteil in den Kommentaren auf sozialen Medien wie Twitter oder Facebook aus: Einige nennen das Rezept eine "Beleidigung für die italienische Küche", andere schlicht "ekelhaft". Selbst bekennende Pizza-Hawaii-Fans sind entsetzt. „Ich mag Ananas auf Pizza, aber bei Pasta ist für mich eine Grenze erreicht“, so ein Nutzer.

Einige denken aber auch weiter und schlagen so interessante Kreationen wie "Fish and Chips Hawaii" vor. Ob das ernst gemeint ist oder nur zynisch weitergesponnen, bleibt glücklicherweise ein Geheimnis. Ein Kommentator sieht das Rezept als "weiteren Beweis, dass britisch und Essen nicht zusammengehen". Unter jenen, die sich als Italiener*innen unter dem Post zu erkennen geben, herrscht ebenfalls Fassungslosigkeit. Für einige kommt das Gericht einer Kriegserklärung der BBC an Italien gleich.

