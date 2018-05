"Die wollen doch nicht, dass Dicke Sport machen" - Aldi-Kollektion sorgt für Shitstorm

Sport-Mode die nicht für alle ist





Aldi hat ab dem 30. Mai eine Sportkollektion von Sophia Thiel im Sortiment. Genau die hat nun bei vielen Frauen für Entrüstung gesorgt.Das neue Werbevideo auf Facebook und YouTube zeigt eine gut gelaunte Sophia Thiel beim Trainieren. Begeistert erzählt sie von ihrer neuen Sportkollektion und den Mustern für die Klamotten. Das Video, mit dem sie vielen Frauen eine Freude und einen Ansporn zum Trainieren geben wollte, hat vor allem für wütende Reaktionen gesorgt.Die Sportkollektion scheint nämlich vor allem für ähnliche Leute wie Sophia Thiel kreiert worden zu sein. Für trainierte Menschen und nicht für die, die mit Sport abnehmen wollen. Denn wie bekannt wurde, gibt es die Sport Klamotten nur in Größe XS bis L.Verschiedene Nutzer beschweren sich unter dem Video. Manche nehmen es mit Humor, andere sind schwer gekränkt. Eine Nutzerin kommentiert: "Vielleicht gibt's auch irgendwann mal Sportbekleidung in der Kräftigere gut aussehen. Bauchfrei und Leggins, dann noch verschwitzt, des will doch keiner sehen bei Menschen, die tatsächlich Sport machen um versuchen abzunehmen."Eine andere Nutzerin ist sich sicher: Aldi will gar nicht, dass die Kunden abnehmen. Der Discounter dementiert das strikt und erklärt, dass er mit einem begrenzten Sortiment nur die Größen anbieten kann, die am häufigsten nachgefragt werden.Andere Nutzerinnen versuchten darauf aufmerksam zu machen, dass kräftiger gebaute Frauen es generell schwierig haben passende Sportklamotten zu finden. Auch Marken wie Nike und Adidas beschränken sich auf die Größen, die am häufigsten nachgefragt werden.