Die Villa am Ammersee ist verweist - keine Spur von der kleinen, frischgebackenen Familie: Helene Fischer und ihr Partner Thomas Seitel scheinen komplett abgetaucht zu sein. Seit der Geburt der ersten gemeinsamen Tochter Nala, haben die Fans der Sängerin nichts mehr von ihrem Idol gehört.

Wo steckt Helene Fischer nur? Das fragen sich im Moment viele. Wird ihr Comeback stattfinden? Und warum schweigt die gebürtige Russin zum Ukraine-Krieg - anders als viele ihrer Kollegen?

Fans sind sauer: Wo steckt Helene Fischer?

Einige Fans des Schlagerstars äußern sich in den Sozialen Medien empört über das Schweigen von Helene Fischer. Vor allem, nachdem erst kürzlich erneut ein Konzert der Sängerin von April in den Herbst 2022 verschoben wurde. Dass sich die "Atemlos"-Interpretin daraufhin nicht mit aufmunternden Worten an ihre Fans gewendet hat, sorgt bei vielen für Unmut.

Aber was steckt hinter dem Verschwinden des Stars? Verschiedene Medien berichten: Helene Fischer fühlt sich verfolgt. "Jetzt wird die Jagd auf uns wohl losgehen", soll sie befürchtet haben, als ihre Schwangerschaft bekannt wurde.

Und Thomas Seitel? Im Februar soll er Medienberichten zufolge vor Gericht gezogen sein, weil er sich von einem Rentner bedroht fühlte. "Mein Privatleben ist mein einziger Schutz", betonte die Schlagersängerin bereits in der Vergangenheit immer wieder. Aber ist die Lage wirklich so ernst, wie die Sängerin das empfindet?

Nach Baby-Nalas Geburt: Fans belagerten Helene Fischers Heimatort

Ein bisschen Verständnis für den Rückzug der Sängerin aus der Öffentlichkeit sollte jeder aufbringen, wurde ihr Heimatort doch direkt nach der Geburt ihrer Tochter von Schaulustigen und Fans geradezu belagert. Damals soll die Schlager-Queen um die Sicherheit ihrer jungen Familie extrem besorgt gewesen sein.

Medien berichteten zu der Zeit sogar von Imbiss-Ständen, die rund um die Villa des Stars errichtet worden seien. Jetzt hat die Sängerin offenbar Konsequenzen aus den Vorgehensweisen einiger Fans und Medien gezogen. Wann sich Helene Fischer wieder meldet bleibt abzuwarten. Aber spätestens am 27. März könnte es soweit sein. Dann soll eigentlich das große Bühnen-Comeback in der Schweiz stattfinden.

