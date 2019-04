Der König der Löwen: Neuer Trailer veröffentlicht - mit Simba, Nala, Scar, Timon & Pumba

"Der König der Löwen" kommt zurück ins Kino. Im Sommer 2019 kehren Simba, Mufasa, Timon, Pumba und Co. auf die ganz große Leinwand zurück - und zwar als Realverfilmung (Kinostart ist der 18. Juli 2019). Schon die Ankündigung seitens Disney sowie der erste König der Löwen-Trailer hatten im vergangenen November für Begeisterungsstürme gesorgt.

Disneys "Der König der Löwen" kommt im Juli wieder ins Kino

Jetzt hat Disney einen weiteren Trailer veröffentlicht, der binnen kürzester Zeit Millionen Nutzer in den sozialen Netzwerken Facebook, Twitter und Youtube erreichte. 11,5 Millionen Views gab es in den ersten zwölf Stunden nach Veröffentlichung am 10. April um 14 Uhr via Facebook, 9,3 Millionen auf Twitter und 5 Millionen auf Youtube, wie Meedia berichtet.

Im Vergleich zum ersten Trailer von vergangenen November, der sich weitgehend auf szenische mit Musik untermalte Eindrücke beschränkte, bietet der neue Trailer deutlich mehr Einblicke in den Film. Zu sehen sind Simba und Nala auf dem Elefantenfriedhof - umringt von Hyänen. Außerdem Simbas böser Onkel Scar, Mufasa und die berühmte Szene in der Schlucht. Auch Affe Rafiki ist in dem neuen Trailer zu sehen sowie in einer kurzen aber eindrücklichen Sequenz erstmals auch Timon und Pumba.