Der Musiker Jan Gorkow, Frontmann der Punkband Feine Sahne Fischfilet, erzählt in seinem neuen Buch schonungslos offen von seiner Essstörung. «Ich bin zuckersüchtig», sagte er im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur.

Die Störung mache sich vor allem in Stresssituationen bemerkbar. Essen sei für ihn dann Himmel und Hölle zugleich: «Weil daraus ganz schnell fressen wird. Es geht da nicht um ne Tüte Gummibärchen und ne Packung Kinderriegel. Sondern dann gibt es noch Eis, Bockwurst, Kirschjoghurt mit Pringles, Knoppers».

Monchi: "Selbstzerstörung war Alltag"

Solang er sich erinnern kann, ist Monchi immer an die Grenzen und darüber hinaus gegangen, schreibt sein Verlag Kiepenhauer & Wietsch. Als Rampensau und streitbares Sprachrohr für Feine Sahne Fischfilet ist sein Motto: »Alles oder nichts!« Das gilt allerdings genauso für die unzähligen Abstürze und Vollräusche in Kneipen und auf Tour. Ende 2019 wog der Sänger mit dem Spitzname «Monchi» 182 Kilo. „Ich war 31 Jahre alt, hatte einen BMI von fast 50 und war der fetteste Mensch, den ich kannte", erklärte Gorkow in einem Interview.

Während eines bereits vor der Corona-Pandemie geplanten Pausenjahres der Band nahm er durch Sport und bessere Ernährung mehr als 65 Kilogramm ab. Gleichzeitig stellt er sich die Frage, wie es dazu kommen konnte. Er erkannte Muster und Impulse bei sich - und kämpft seitdem dagegen an. Das klappe zwar nicht immer. Aber: «Jetzt sehe ich das alles. Früher war diese Selbstzerstörung Alltag, absolut normal».

Aktuell wiege er etwa 125 Kilogramm. «Ich merke einfach, dass das ein Marathon ist. Jeder Tag ist ein Kampf», sagt Monchi. In seinem Buch «Niemals satt» schreibt der 34-Jährige über das Leben mit Übergewicht und den Kampf gegen die Maßlosigkeit. Es ist am 7. April erschienen.

Der Verlag schreibt dazu: "Monchi beschreibt mit schonungsloser Ehrlichkeit und Selbstkritik, wie er es in nur einem Jahr geschafft hat, 65 Kilo abzunehmen, und wie ihn der Kampf gegen die Maßlosigkeit seitdem täglich beschäftigt; mit vielen kleinen Erfolgen, aber genauso vielen Rückschlägen – denn die Herausforderung hat gerade erst begonnen. Auf diesem steinigen Weg ist ein besonderes Buch entstanden, das voller faszinierender Gedanken und Geschichten steckt. Monchi trägt sein großes Herz auf der Zunge – und so schreibt er auch!"