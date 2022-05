Obwohl Boris und Lilly Becker, ein niederländisches Model, sich schon 2018 getrennt hatten, sind sie noch verheiratet. In einem Interview mit der DailyMail - eine britische Boulevardzeitung - ließ die 45-Jährige ihrem Ärger freien Lauf. Sie macht ihren Noch-Ehemann dafür verantwortlich, dass sie die "das Chaos aufräumen muss".

Was Lilly besonders wütend mache, sei die Tatsache, dass sie ihrem 12-jährigen gemeinsamen Sohn alles so kindgerecht wie möglich erklären und dabei ihren eigenen Groll herunterschlucken musste. Der 12-jährige Amadeus habe nichts davon gewusst, dass sein Vater sich wegen Insolvenzverschleppung vor einem Richter hatte verantworten müssen - und den Prozess verlor. Die Nachricht von Boris Beckers Inhaftierung, kam für den 12-Jährigen wie aus heiterem Himmel. "Unserem Sohn zu sagen, dass sein Vater im Gefängnis ist, ist das Schlimmste, das ich je tun musste", räumte Lilly ein.

Lilly lässt ihrer Wut freien Lauf: "Es sind immer die Frauen, die den Dreck wegräumen müssen"

"Am liebsten hätte ich gesagt, 'Dein Vater ist im Knast. Er hat alles vergeigt!'", gab die Mutter zu, "aber das kann man seinem 12-jährigen Kind so nicht sagen, nicht wahr?" Aus diesem Grund habe sie sich mit einer befreundeten Kindergärtnerin und einem Freund ihrer Familie, der Direktor einer Schule sei, über eine altersgerechte Möglichkeit besprochen, Amadeus von der Verurteilung seines Vaters zu erzählen. "Niemand hätte erwartet, dass Boris ins Gefängnis muss", sagt Lilly, "also warum hätte ich meinem Kind überhaupt davon erzählen sollen?"

Ihre Wut auf ihren Ex-Partner ist so groß, weil nun sie sich den unangenehmen Fragen ihres Sohns stellen muss. Er hatte gefragt, was sein Papa im Gefängnis essen werde und ob er sich Filme ansehen dürfe. Boris habe den Mist gebaut "und ich bin diejenige, die das Chaos aufräumen muss. Es sind immer die Frauen, die den Dreck wegräumen müssen", ärgerte sich Lilly, "es ist nicht fair, dass ich in dieser Lage bin. Es ist nicht fair, dass Amadeus in dieser Lage ist."