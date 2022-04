Unter dem Hashtag #FreedomofHumour veröffentlichte Joyce Ilg an Ostern ein Bild, das sie und Comedian Luke Mockridge in ähnlich gemusterten Pullovern zeigt. Doch nicht die Modewahl sorgte für Aufsehen und einen Shitstorm, sondern der Text, den sie gemäß ihres Hashtags darunter schrieb:

„Hat hier irgendwer von euch Eier gefunden? Ich habe nur ein paar K.-o.-Tropfen bekommen“, beschrieb sie das Bild. Damit spielte sie auf Vergewaltigungsvorwürfe gegen Luke Mockridge an. Wie zu erwarten, blieb der Post nicht ohne Reaktion. In den Kommentaren, aber auch in Reaktionen in Form eigener Posts zeigten sich viele Fans, Promis und andere User bestürzt über diesen missglückten Witz. Einer Schoss dabei übers Ziel hinaus: Comedian Faisal Kawusi hat sich zu einem besonders geschmacklosen Kommentar hinreisen lassen.

Wütende Reaktionen auf K.O.-Tropfen-Post auf Instagram

Der Post hat inzwischen (Stand: 21.4.) über 26.000 Likes und weit über 15.000 Kommentare. Viele Instagram-User zeigen sich fassungslos und finden die Äußerungen von Ilg alles andere als lustig. Auch Tage nach der Veröffentlichung schlägt der "Witz" von Joyce Ilg noch Wellen im Netz So schreibt die Autorin Jasmina Kuhnke in einem Kommentar unter dem Bild: "Mach Selfies mit wem du magst, total legitim und fair enough. Aber was soll dieser Seitenhieb der auf Kosten von Opfern sexualisierter Gewalt geht? Und bitte verstecke dich jetzt nicht hinter „Humor darf alles“, weil es ist ja nicht mal ein Gag… es ist lediglich Nachtreten und nach unten treten. Unnötig und vollkommen unangebracht."

Joyce Ilg hat inzwischen ihren Post bearbeitet und versucht, auf die Vorwürfe einzugehen. Die Erklärung ist aber eher zu einer Art "Non-Pology" (=nicht-Entschuldigung) geraten und hat fast noch mehr Empörung hervorgerufen als der Ursprungstext. So schreibt sie nun: "Da es zu Missverständnissen gekommen ist, erkläre ich hiermit den Gag: Das sollte kein Witz auf Kosten von K.O. Tropfen Opfern sein, sondern eine Anspielung darauf, dass Luke diesen K.O. Tropfen Gag ja damals in seinem Programm hatte und ihm das nachträglich als vermeintlicher 'Beweis von Schuld' ausgelegt wurde. Er hat aber ja nie jemandem K.O. Tropfen gegeben. Mir war klar, dass das nicht jeder lustig findet, muss ja auch nicht. Mein Humor hat wenig Grenzen und dazu stehe ich auch. Das war einfach nur ein lockerer Spruch...wer da mehr Aussage meinerseits reininterpretiert, dann liegt das an der persönlichen Wahrnehmung, nicht an dem, was ich aussagen wollte."

Das Ganze rundet sie mit einem Kuss-Emoji ab. Viele weitere Posts abseits der Kommentare haben sich an Ostern mit dem Thema K.O.-Tropfen beschäftigt und mit der Frage, was Humor eigentlich alles darf. Die meisten sind sich einig: Humor hat seine Grenzen, zum Beispiel, wenn er Opfer von Gewalt verletzt.

Besonders geschmacklos: Comedian Faisal Kawusi schießt vollends übers Ziel hinaus

Sängerin Silvi Carlsson hat unter dem Instagram-Post ganz offen eigene Erfahrungen dargelegt und reagierte so kurz wie drastisch: "Bin fast mal an K.O.-Tropfen gestorben. Nicht cool, Joyce. Again."

Comedian Faisal Kawusi nahm diese Offenbarung zum Anlass, einen besonders geschmacklosen Kommentar abzugeben. Er schrieb unter den Kommentar von Carlsson: "Das nächste Mal werde ich die Dosis verstärken, versprochen." In seiner Instagram-Story setzte er dann noch einen drauf, wetterte in die Kamera: "Kunst hat keine Grenzen. Hat es nie gegeben, wird es nie geben." Es interessiere ihn nicht, ob sein Humor andere verletze. "Ich bin für eure scheiß Gefühle nicht verantwortlich", stellte Kawusi klar.

Seine Worte bleibennicht ohne Konsequenzen: Der TV-Sender Sat. 1 reagierte umgehend. "Faisal Kawusi hat seit zwei Jahren keine eigene Show mehr", twitterte der Sender am Mittwoch. Nach Differenzen bei der TV-Show "Das große Promibacken" habe man die Zusammenarbeit bereits beendet. "Und das bleibt natürlich auch so", distanzierte sich Sat.1 ganz deutlich von dem Comedian. Inzwischen hat sich Kawusi entschuldigt und sich vorerst von Social Media zurückgezogen.

Vorwürfe gegen Luke Mockridge - was war passiert?

Eine Entschuldigung oder Einsicht von Joyce Ilg lässt weiter auf sich warten. Stattdessen übergibt Ilg sozusagen die Schuld an jene, die sich von dem Witz betroffen und beleidigt fühlen - die "persönliche Wahrnehmung" sei schuld, nicht die Aussage selbst.

Luke Mockridge teilte den Beitrag mit den Worten "Auf der Suche nach Eiern, die größten in der Szene gefunden", ging aber sonst nicht weiter auf die Thematik ein. Der Comedian hatte sich im September 2021 von der Öffentlichkeit zurückgezogen, nachdem seine Ex-Freundin Ines Anioli ihn wegen versuchter Vergewaltigung angezeigt hatte. Die Staatsanwaltschaft Köln hat die Ermittlungen nach 10 Monaten eingestellt, Mockridge steht seit März 2022 wieder auf der Bühne.

Joyce Ilg hatte Luke Mockridge, mit dem sie eng befreundet ist, bereits damals gegen die Vorwürfe verteidigt. Im Herbst 2021 schrieb sie: "Seid euch bewusst, dass alles, was auf Social Meidia passiert, Konsequenzen hat. Für euch und andere." Sie sagte damals, Luke Mockridge sei "kein Monster" und nahm ihn in Schutz.