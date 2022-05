Ex-Popstar Britney Spears hat einen schweren Schicksalsschlag erlitten. Wie sie auf Instagram in einem Post mitteilte, hat sie ihr Kind verloren.

Im April hatte sie die Schwangerschaft zusammen mit ihrem Ehemann Sam Ashghari verkündet. Nun die schockierende Botschaft.

Britney Spears: Haben unser "Miracle Baby" verloren

Erst im vergangenen Jahr feierte Britney Spears ihre Freiheit nach langem Jahren der Vormundschaft durch ihren Vater. Sie verlobte sich mit ihrem langjährigen Lebensgefährten Sam Ashghari (28) und es sah so aus, als würde endlich alles gut für den Popstar werden. Ihre Fans erfreuten sich an vielen glücklichen Bildern und Posts des Stars, oft aus dem Urlaub mit ihrem Liebsten, bald soll die Hochzeit stattfinden.

Im April 2022 bestätigte Britney Spears auftauchende Baby-Gerüchte. Auf Instagram teilte sie damals mit, dass ein Schwangerschaftstest positiv gewesen sei und sie und ihr Mann überglücklich seien.

Jetzt die traurige Nachricht, ebenfalls auf Instagram: Britney Spears schreibt, sie und ihr Verlobter haben ihr "Miracle Baby" (Wunderbaby) verloren. Dies sei eine niederschmetternde Zeit für jedes Elternpaar. Sie äußert auch Zweifel daran, die Schwangerschaft in einem so frühen Stadium verkündet zu haben, doch die Freude sei so groß gewesen und der Wunsch, diese mit allen zu teilen.

Anteilnahme unter Instagram-Post

Sie zeigt sich in dem Post dankbar für die Unterstützung. Das Paar wollte weiterhin versuchen, ihre kleine Familie zu erweitern.

Sam Ashghari, Britneys Lebensgefährte, kommentierte unter ihrem Post: "Wir werden bald ein Wunder haben". Was er damit meinte, ist unklar.

Paris Hilton zeigte in einem Kommentar unter dem Post ihre Unterstützung: "Immer hier für dich. Ich sende dir viel Liebe."

Freiheit nach 13 Jahren Vormundschaft

Spears hat zwei Söhne mit Ex-Ehemann Kevin Federline: Sean Preston (16) und Jayden James (15). Für den Fitnesstrainer Sam Ashghari wäre es die Papa-Premiere gewesen.

2008 war die Sängerin nach einem Sorgerechtsstreit mit Ex-Ehemann Federline um die kleinen Söhne psychisch zusammengebrochen. Damals wurde Spears' Vater als Vormund für seine Tochter eingesetzt. Nach einem bitteren Gerichtsstreit erhielt Spears im vergangenen November ihre Freiheit zurück. In emotionalen Anhörungen warf sie ihrem Vater und anderen Betreuern vor, sie völlig kontrolliert und sich an ihr bereichert zu haben.

Im vorigen Juni sagte Spears vor Gericht, sie würde gerne heiraten und ein weiteres Kind bekommen - doch unter der Vormundschaft sei ihr nicht erlaubt worden, einen Arzt aufzusuchen, um ihre Spirale zur Empfängnisverhütung zu entfernen.

Vorschaubild: © Jordan Strauss/Invision/AP/dpa