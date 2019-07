Berlin vor 43 Minuten

Toni Kroos: Ronaldo hat die lauteren Partys gefeiert

Fußball-Profi Toni Kroos wohnte mit Teamkollege Cristiano Ronaldo in Madrid «Hecke an Hecke«. Die lauteren Grillpartys habe Ronaldo gemacht, so Kroos in der ZDF-Sendung «Markus Lanz».