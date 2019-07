Tausende Tänzer trotzen dem Regen beim Münchner Kocherlball

Trotz strömenden Regens haben rund 8000 Menschen beim traditionellen Kocherlball im Englischen Garten in München durchgehalten. Teils barfuß und mit Regenschirmen tanzten sie durch Pfützen in den Sonntagmorgen.

Wie jedes Jahr hatten sich die ersten noch bei Dunkelheit zum Biergarten am Chinesischen Turm aufgemacht, um einen guten Platz zu ergattern. Unter Planen und Schirmen breiteten sie die mitgebrachte Brotzeit aus.

Just zum ersten Tanz um 6.00 Uhr begann es zu regnen; zum letzten Walzer um 10.00 Uhr fielen auch die letzten Tropfen - das schlechteste Wetter, das es seit der Wiederbelebung des historischen Tanztreffs vor 30 Jahren gab. Trotzdem gab die Tanzmeisterin Katharina Mayer im klatschnassen Dirndl gemeinsam mit dem Tanzmeister Markus Kaindl auf der Bühne unermüdlich den Takt vor und zeigte für Ungeübte die Schritte zu den traditionellen Tänzen.

Inzwischen ist der Kocherlball am dritten Sonntag im Juli in München ein Kultereignis. Die Besucher, viele in Tracht, manche auch in historischen Uniformen oder im Gewand der früheren Kocherl, drängen sich bei Landler, Zwiefachem, Polka und Walzer auf der oft zu engen Tanzfläche.