Moby, Natalie Portman und ein angebliches Date

US-Musiker Moby (53) und Schauspielerin Natalie Portman (37) liefern sich ein Wortgefecht über ein angebliches Date vor 20 Jahren.

«Ehrlich, was soll ich tun, wenn Menschen Anschuldigungen glauben und nicht Beweisen?», schrieb Moby am Donnerstag (Ortszeit) auf Instagram. Und ergänzte: «In meiner Biografie 'Then It Fell Apart' beschreibe ich respektvoll und ehrlich die kurze, unschuldige und einvernehmliche romantische Verwicklung, die ich mit Natalie Portman 1999 hatte. Aber sie bestreitet, dass wir uns jemals gedatet haben.»

Es gebe ausreichend Fotos, die das bewiesen. Die Lügen verletzten ihn, vor allem, weil er Portman immer respektiert und gedacht habe, sie seien Freunde. Aber er habe anonyme Gewaltandrohungen ihrer Fans erhalten, die seine Arbeit und seine Gesundheit beeinträchtigten. «Ich weiß ehrlich nicht, was ich tun soll. Es ist eine Sache, wenn über einen gelogen wird, aber eine andere, wenn aus diesen Lügen körperliche Angriffen von völlig Fremden resultieren.»

Tags zuvor hatte Moby auf Instagram ein Foto von sich mit einer jungen Frau gepostet, bei der es sich um Portman handeln soll. Dazu hatte er geschrieben, es verwirre ihn, dass sie ihr Date im Jahr 1999 leugne. Es sei aber in Ordnung sei, wenn sie bereue, ihn getroffen zu haben - denn er würde dies an ihrer Stelle wahrscheinlich auch tun. Dennoch ändere es nichts an ihrer gemeinsamen romantischen Episode.

Portman sagte dem US-Magazin «Harper's Bazaar», das Treffen sei anders abgelaufen: «Ich war ein Fan und habe eines seiner Konzerte besucht», sagte sie. «Als wir uns nach der Show trafen, sagte er: 'Lass uns Freunde sein.'» Nach ihrem ersten Treffen seien weitere gefolgt. «Dann merkte ich, dass er ein älterer Mann ist, der sich für mich auf eine Art und Weise interessiert, die sich unangenehm anfühlt.» Deshalb sei sie überrascht gewesen, dass er die sehr kurze Zeit des Kennenlernens als Dating bezeichne. Dass er diese Geschichte erzähle, um sein Buch zu verkaufen, empfinde sie als verstörend.

Kurz vor seiner Biografie hatte Moby sein neues Album «Long Ambient 2» veröffentlicht.