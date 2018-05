Berlin vor 21 Minuten

ARD-Komödie vor ZDF-Krimi und «Let's Dance»

Es geschehen noch Wunder in der deutschen Fernsehlandschaft: Ausnahmsweise hat sich bei den Quoten am Freitag nicht ein Krimi, sondern eine Komödie durchgesetzt. Sie punktete mit einer Geschichte über einen aberwitzigen Irrtum in der Gastronomie.