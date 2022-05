Die Tennislegende Boris Becker (54) musste vergangenen Freitag (29. April) seine Haftstrafe im Südlondoner Gefängnis "Wandsworth Prison" antreten. Erstmal wurde er zwar von Mitinsassen fern gehalten, doch nur für einige Tage. Um Ärger und Problemen aus dem Weg zu gehen, rieten seine Mitinsassen ihm zu einem drastischen Umstyling.

Was soll er nun aber verändern? "Wenn Boris nicht erkannt werden will, sollte er sich die Haare färben", sagt einer der Insassen laut Berichten der englischen Zeitung The Sun zu einem Familienmitglied. Beckers Erkennungsmerkmal sind seine platinblonden Haare, die ihn äußerlich von der Masse abheben.

Boris Becker braucht ein Umstyling - Haarfarbe könnte ihm das Leben schwer machen

Das könnte zum Problem werden, indem andere Insassen den Promi erkennen, um Autogramme bitten, oder seine Nähe suchen.

Natürlich hat er als Promi nicht nur Fans, daher kann er mit dem Umfärben seiner Haare auch negativer Aufmerksamkeit entgehen, da das Wandsworth Prison auch für Gewalt unter den Insassen bekannt sei. Boris Becker sitzt in einem üblen Uralt-Gefängnis.

