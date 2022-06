Ex-Fußballer Thorsten Legat hat sich bei den Proben zum "RTL Turmspringen" schwer verletzt. Legat kam beim Sprung vom 3-Meter-Brett so unglücklich auf dem Wasser auf, dass einer seiner Hoden abgenommen werden muss. Das berichtet der 53-Jährige in einem am Montag (27. Juni 2022) veröffentlichten Video auf "rtl.de".

"Ich habe ein paar Sprünge gemacht und bin dann so unglücklich aufs Wasser gefallen, dass mein Hodensack so angeschwollen ist und das Ei beschädigt ist", erklärt der ehemalige Fußballspieler. Sein Hoden sei "fast so groß wie ein Luftballon" angeschwollen.

Hoden beim Aufprall auf Wasseroberfläche aufgerissen

"Am Anfang dachte ich, die Welt fällt bei mir auf den Kopf, weil ich erschüttert und traurig war." Einer von Legats Hoden wurde dem Bericht zufolge bei dem Aufprall auf die Wasseroberfläche vor vier Wochen aufgerissen - nicht mehr zu retten, hätten die Ärzte gesagt. "Ich kriege eigentlich nur ein Implantat da rein. Ich hab mich aufklären lassen, das ist wie ein Brustimplantat", sagte der Vater von zwei Söhnen. Der Eingriff sei Mitte August geplant.

Trotz Hoden-Verletzung nimmt Legat bald für den guten Zweck an der Promi-Ausgabe von "Ninja Warrior Germany" teil.

red/dpa