Schlägersängerin Beatrice Egli hat zum zweiten Mal Corona

Sie ist durch DSDS-Gewinn bekannt geworden

Insider packen aus: So nachlässig war die Sängerin unterwegs

Die 33-jährige Schlagersängerin Beatrice Egli, die durch einen Gewinn bei dem TV-Format Deutschland sucht den Superstar bekannt geworden ist, leidet derzeit unter einer Infektion mit dem Coronavirus. "Wie so viele andere zurzeit wurde auch ich positiv auf das Coronavirus getestet", schreibt Egli bei Instagram.

Beatrice Egli hat erneut Corona: Wie hat sie sich angesteckt?

Auf einige Bühnenauftritte musste sie aufgrund ihrer Erkrankung verzichten.

Bestseller: Corona-Selbsttests bei Amazon ansehen

"Leider musste ich in den letzten Tagen schon einige Termine absagen und kann auch heute nicht in Gais auf der Bühne stehen, auch wenn ich mich schon sehr darauf gefreut habe", so Egli.

Dies sei bereits die zweite Infektion mit dem Coronavirus, wie die Bild berichtete. Gleich im Frühjahr 2020 soll sie das erste Mal unter dem Virus gelitten haben. Wie kommt es also, dass die Sängerin sich ein zweites Mal anstecken konnte?

Beatrice Egli wiegte sich in falscher Sicherheit – sie ging von einer Immunisierung aus

Scheinbar wiegte sich die Schlagersängerin genau aus diesem Grund in Sicherheit: Sie war schon einmal infiziert und spekuliert daher auf eine hohe Zahl an Antikörpern, die sie vor einer erneuten Infektion schützen sollten. War sie denn gar nicht geimpft? Ja und nein. Beatrice Egli hatte kürzlich ihre erste Impfung bekommen und bisher noch keine zweite. Daher gilt ihr Impfschutz als unvollständig.

Wie die Bild weiter berichtet, soll Egli sich nicht immer an die Hygienevorschriften gehalten, Kollegen umarmt und Backstage auf einen Mundschutz verzichtet haben.

Glücklicherweise war der Verlauf ihrer Erkrankung nur milde. "Ich hoffe aber so sehr, dass wir uns ganz bald wiedersehen und gemeinsam feiern und lachen werden!", sagte die Sängerin hoffnungsvoll.