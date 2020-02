"Be a lady": Video mit "Sex and the City"-Star Cynthia Nixon rüttelt auf: Diesen Kurzfilm sollte jeder gesehen haben

Sei nicht zu dick, sei nicht zu dünn, sei sexy, sei heiß, sei nicht so provokant. Sei dies und mach das. Aussagen, die vermutlich schon viele Frauen zu hören bekommen haben. Täglich kann man es in Zeitschriften lesen, in der Werbung sehen und von anderen Frauen oder Männern hören. Das Video, das von dem US-amerikanischen Frauenmagazin "Girls.Girls.Girls" veröffentlicht wurde, prangert den alltäglichen Sexismus an.

Es werden zur Verdeutlichung immer passende Szenen eingespielt. Es geht nicht nur um die sexualisierte Darstellung von Frauen sondern auch um das Thema Essstörungen und um die von außen aufgezwängten Verhaltensmuster für Frauen. Es werden Cover von Magazinen eingeblendet, die massenweise aufzeigen, wie Gewichtsschwankungen von prominenten Frauen es auf die Titelseiten schaffen.

Passende Widersprüche aus dem Video lauten:

"Sei nicht zu dick - sei nicht zu dünn. Höre auf soviel zu essen, bestell dir lieber einen Salat - Du siehst aus wie ein Skelett. Warum isst du nicht einfach? Männer mögen Frauen mit etwas Fleisch auf den Rippen."

"Sei eine Size Zero, sei Doppel-Zero, sei nichts mehr", spricht Nixon. Dann eine piepsende Nulllinie auf einem Herzmonitor, die deutlich macht, was für Folgen der Schönheitswahn haben kann. Das alles passierte kurz nach dem Harvey Weinstein-Urteil. Der Filmproduzent wird auch zum Schluss mit den Worten "Sag nicht nein, sag nicht ja " eingeblendet. Weinstein wurde am 24. Februar wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung schuldig gesprochen.

Nicht nur der Sexismus in der Mode- und Werbebranche wird angeprangert, sondern auch die Berichterstattungen über Vergewaltigungsfälle. Je länger das Video dauert und je mehr Widersprüchlichkeiten und Erwartungen thematisiert werden, desto aufgebrachter scheint Nixon zu werden. Das Video wird zunehmend immer schneller und hektischer und verdeutlicht somit die Wichtigkeit dieses Themas.

Camille Rainville ist die Autorin des Textes

Der Text, den Nixon vorträgt, stammt von der 22-jährigen Autorin Camille Rainville, die ihn zuvor in ihrem Blog veröffentlichte. Allein auf Instagram hatte der Clip bislang knapp 2,5 Millionen Aufrufe und sammelte über 13.000 Kommentare.