Bachelorette 2020: Melissa Damilia sucht im TV nach der großen Liebe

Die Wahl zur Bachelorette 2020 ist gefallen: Melissa Damilia begibt sich in diesem Jahr auf die Suche nach der großen Liebe. Im Fernsehen ist sie keine Unbekannte.

Wie RTL berichtet, ist die Entscheidung auf die 1,56 Meter große Stuttgarterin gefallen. Schon bald wird die 24-Jährige im TV ihren Traummann suchen.

Melissa Damilia: Bachelorette 2020 hat bereits Fernseherfahrung

Melissa Damilia wirkte bereits bei einer anderen Dating-Show mit. Bei "Love Island" stieg sie 2019 allerdings freiwillig als Single aus. Die Achterbahnfahrt der Gefühle wurden ihr letztlich zu viel.

Ihr dortiger Auftritt ließ jedoch auch andere Männerherzen höher schlagen. So zeigte der ehemalige DSDS-Sieger Pietro Lombardi großes Interesse an Melissa. Die beiden dateten im Anschluss sogar - aus einer Beziehung wurde allerdings nichts.

Auch aktuell sieht man Melissa Damilia im Fernsehen. In der Show "Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand" kämpft sie gegen andere Promis in verschiedenen Wettkämpfen um ein Preisgeld von 50.000 Euro.

Bachelorette 2020: Melissa Damilia freut sich auf die Männer

20 Männer werden in der Show um Melissa kämpfen. Das ist für die 24-Jährige jedoch kein Problem - vielmehr ist sie gespannt auf die neue Aufgabe, wie sie RTL verrät: "Ich freue mich auf die Zeit, auf die Männer, wer wird da so sein? Ich freue mich auf die Momente, auf die Dates!"