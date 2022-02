Am 26. Januar ist die neue Staffel der RTL-Kuppelshow "Der Bachelor" gestartet. 22 Single-Ladies wollten in diesem Jahr das Herz von Bachelor Dominik gewinnen. Inzwischen sind nur noch 15 von ihnen übrig. Unter den Verbliebenen ist auch Christina Rusch aus Kaiserslautern.

Sie muss in Folge drei feststellen, dass der Ton unter den Kandidatinnen immer härter wird. Im Kampf um das Herz des Bachelors fahren die Frauen immer öfter ihre Krallen aus. So gerät die gelernte Sport- und Fitnesskauffrau in einen fiesen Läster-Streit.

"Ich dachte, wenn jemand über dich redet: I don't care."

Dass beim Bachelor gelästert wird, ist keine Überraschung. Das war bereits in früheren Staffeln gang und gäbe und es längst zu einem festen Bestandteil der beliebten Reality-Show geworden. Auch Christina hatte sich im Vorfeld bereits darauf eingestellt. "Fürs Tratschen bin ich immer offen", äußerte sie sich kürzlich im Interview mit inRLP.de.

Dass sie plötzlich selbst zum Lästerthema in der Ladysvilla wird, scheint sie dann aber doch hart zu treffen. "Ich hätte nicht gedacht, dass es so schwer ist", zitiert RTL Christinas tränenreiches Statement, "Ich dachte, wenn jemand über dich redet: I don't care." Doch so ist es nicht. Der leidenschaftlichen Tänzerin, die sich selbst den Spitznamen "Shakira" gegeben hat, macht es offensichtlich doch etwas aus, dass schlecht über sie geredet wird.

Mega-Krach in der Ladysvilla: "Ich finde das so asozial"

Auslöser für das ganze Drama war, dass Kandidatin Christina Aurora zu Christina gekommen war, um ihr zu erzählen, dass andere schlecht über sie reden. Die Kaiserslauterin vertraut ihr, doch dann stellt sich heraus, dass Christina Aurora genauso an der Lästerei beteiligt war! Diese Vorwürfe will die Münchnerin allerdings nicht auf sich sitzen lassen und sucht das Gespräch mit den anderen Frauen.

"Ich finde es keine Art und Weise von dir dann auch noch in das Zimmer zu gehen von denen, um zu sagen: Ja, da gibt es Leute, die schlecht über dich reden, wo du bei dem Gespräch mit dabei warst", erklärte eine dritte Kandidatin. Doch Christina Aurora sieht sich weiterhin ungerecht behandelt und es kommt zum Mega-Krach unter den Frauen. "Ich finde das so asozial", erklärt sie beleidigt. Wie RTL zitiert, findet sie im Nachhinein sogar noch deutlicher Worte zum Streit: "Ich hab‘ keinen Bock, im Fernsehen jemandem auf die Fresse zu schlagen." Am Ende gibt es auf allen Seiten Tränen.

Romantische Stimmung: Ein Dschungel-Date mit Bachelor Dominik

Bachelor Dominik bekommt von dem Drama in der Ladysvilla nichts mit. Auf einem Gruppendate stürzt er sich stattdessen in ein Dschungel-Abenteuer. Für eine der Frauen hat er außerdem eine besondere Überraschung: Nele darf länger bleiben und sich darüber freuen, den Bachelor ganz für sich allein zu haben. Dabei wird es auch zum ersten Mal richtig romantisch.

Was sonst so los in Mexiko und ob sich Christina nach dem Mega-Krach wieder mit den anderen Kandidatinnen versöhnt, ist am Mittwoch um 20.15 bei RTL sowie im Online-Stream bei RTL+ zu sehen.