Das Liebesabenteuer geht in die vierte Runde! In Folge vier der diesjährigen Staffel "Der Bachelor" kämpfen noch 15 Frauen um das Herz von Bachelor Dominik. Auch Christina Rusch aus der Region Kaiserslautern hat noch die Chance auf den begehrten Platz an Dominiks Seite. Bisher konnte die junge Pfälzerin den Junggesellen in jeder Folge von sich überzeugen und ihr Weiterkommen mit einer der berühmten roten Rosen sichern.

Ob Christina das auch in der neuen Folge gelingt? Der Mittwoch verspricht auf jeden Fall spannend zu werden. Von Zickenkrieg in der Ladysvilla, über Gruppen- und Einzeldates in traumhafter Kulisse bis hin zu einer Kandidatin, die die Show freiwillig verlässt, ist den Zuschauer*innen alles geboten.

Das "echte Mexiko" kennenlernen: Christina beim Gruppendate mit Bachelor Dominik

Nachdem es in der letzten Woche einen riesigen Streit unter den Kandidatinnen gegeben hatte, weil über Pfälzerin Christina schlecht geredet wurde, ist die Stimmung in dieser Woche nur wenig besser. Stattdessen herrscht erneut dicke Luft unter den Frauen. Doch das ändert sich schnell, als Bachelor Dominik einige von ihnen zu einem Gruppendate einlädt.

Unter den sieben glücklichen Frauen, die der Bachelor dazu einlädt, gemeinsam mit ihm das "echte Mexiko" kennenzulernen, ist auch Christina. So kann sich die leidenschaftliche Tänzerin eines der begehrten Einzelgespräche mit Dominik sichern. Mezcal, ein mexikanischer Schnaps und landestypische Straßenmusik sorgen anschließenden für ausgelassene Stimmung. Am Ende des Ausflugs geht Christina allerdings dennoch leer aus. Nicht sie, sondern ihre Konkurrentin Jana-Maria darf zum Einzeldate mit Dominik bleiben.

Ein Korb für den Bachelor: Welche Kandidatin verlässt die Show freiwillig?

Auch bei den nächsten Dates geht die 23-Jährige leer aus. Stattdessen sind es andere Frauen, die sich mit dem Bachelor in ein Tischtennis-Match stürzen dürfen. Eine von ihnen erwartet außerdem ein ganz besonderes Date: Ein Helikopterflug.

Vor der großen Entscheidung wird bei Pizza und Beerpong in der Ladysvilla nochmal gefeiert. In der Nacht der Rosen kommt dann aber die große Überraschung: Dominik bekommt einen Korb. Nach einem gemeinsamen Gespräch mit dem Bachelor, kommt eine der Kandidat*innen nämlich zu dem Entschluss, dass sie die Sendung lieber freiwillig verlassen will.

Achtung Spoiler: "Ich hab halt einfach gemerkt, ich mag dich sehr, aber als einen Freund"

Auf RTL Plus können Fans von "Der Bachelor" die neuen Folgen bereits vor TV-Ausstrahlung sehen und so auch herausfinden, welche der Kandidatinnen den Kampf um Dominiks Liebe freiwillig verlässt. Es ist ausgerechnet Christina aus Kaiserslautern, die dem blonden Geschäftsmann einen Korb gibt. Während der Nacht der Rosen teilt sie ihre Entscheidung Dominik mit.

"Ich hab halt einfach gemerkt, ich mag dich sehr, aber als einen Freund", begründet sie ihren Ausstieg gegenüber Dominik. Sie könne sich nicht mehr als eine Freundschaft mit dem Bachelor vorstellen. Dieser sieht das ähnlich: Er spüre keine "Connection" mit der Pfälzerin. Beide scheinen mit Christinas Entschluss im Reinen zu sein. Doch wie reagieren wollen die anderen Kandidatinnen darauf? Christina selbst erklärt, dass sie die Show auch ihretwegen verlassen wolle. Um nicht unfair zu handeln.

Wie das Gespräch zwischen Christina und Dominik weitergeht und was anderen Frauen zum überraschenden Ausstieg der Tänzerin sagen, ist am Mittwoch (16. Februar) ab 20.15 bei RTL und schon jetzt bei RTL Plus zu sehen.