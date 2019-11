Angelo Kelly genervt von Familiendrama: "Familie kann man sich nicht aussuchen"

Kelly-Family trotz Erfolg nicht glücklich

Wie stark der Familienzusammenhalt der Kelly Family war und ist, wurde während der Sendung "The Kelly Family - 25 Jahre Over the Hump" vom 20.November 2019 deutlich. Dort sprachen die Familienmitglieder über ihren musikalischen Erfolg in den 90er Jahren und die mitdazukommende Belastung, welche der Familie beinahe zum Verhängnis geworden wäre. "Irgendwann kam der Punkt, wo du nicht wusstest, in der welcher Stadt du bist. Man hat gelächelt, aber es war zu viel. Man kam in einen Zombie-Mode", erklärte Angelo. "Patricia hatte ein Burnout und, Rückenprobleme."

Wie schlecht die Stimmung zu jener Zeit war, beschreibt Angelos Schwester Patricia: "Wir waren nicht glücklich. Wir waren unglücklich. Ja vielleicht gab es teilweise depressive Stimmung, es hat sich in der Familie verbreitet wie eine Epidemie. Das war angsteinflößend."

Dennoch hielt die Familie dem Druck gemeinsam stand - bis zur Trennung im Jahr 2002. Seit 2017 sind die Kellies wieder teilweise vereint und feierten ihr Comeback.