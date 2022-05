Jan Hahn war elf Jahre lang Moderator beim Sat.1-Frühstücksfernsehen und sehr beliebt unter den Zuschauern und seinen Kollegen. Mit seiner guten Laune konnte er den Zuschauern die frühen Morgenstunden stets versüßen. Am 4. Mai 2021 erlag er schließlich im Alter von nur 47 Jahren seiner Krebserkrankung.

Seine Freundin und Kollegin Mareile Höppner (TV-Moderatorin) widmete ihm zu seinem Todestag ein herzzerreißendes Posting auf Instagram. Als Standort gab sie den Himmel an und veröffentlichte ein Selfie von ihr und Jan zum Gedenken in schwarz-weiß. "Ich konnte es meinem Sohn immer noch nicht sagen", schrieb sie, "Ich hab es einfach noch nicht angenommen, ich denke immer noch, du kommst nächste Woche zu meinem Geburtstag. Wie all die Jahre." Mareile Höppner macht deutlich, dass er für sie mehr als nur ein Kollege war. Mit "Deine Freundin Mareile" beendete sie ihre Bildunterschrift.

Nicht nur Mareile Höppner teilte öffentlich ihr Gedenken an Hahn mit. Auch Society-Expertin des Sat.1-Frühstücksfernsehens Vanessa Blumhagen, Moderatorin Simone Panteleit, Alina Merkau und Annika Lau drücken mit emotionalen Emojis ihre Trauer unter einem Beitrag vom Sat1.-Frühstücksfernsehen aus, dessen Instagram-Seite ebenfalls einen Beitrag zu seinem Todestag veröffentlicht hat. Das ist besonders rührend in Anbetracht dessen, dass Hahns Wechsel zum konkurrierenden Sender RTL im Jahre 2017 die Zuneigung zu ihrem Team-Kollegen nicht geschmälert hat.

