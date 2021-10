Gerade erst feierte Adele ihr Comeback, schon sind die Fans der Sängerin sauer: Um ihre neue Single „Easy On Me“ und das dazugehörige Album „30“ zu promoten, kündigte die Britin zwei Konzerte an. Doch treue Anhänger des Stars fühlen sich übergangen.

Das Musikvideo zu Adeles neuer Single trendet zwar weiterhin bei YouTube und hat auf der Videoplattform seit seiner Veröffentlichung am 15. Oktober 2021 fast 121 Millionen Klicks erreicht, doch auf Twitter erntet die Sängerin reichlich Kritik: Mit einem Post auf ihrer eigenen Twitter-Seite gab Adele zwei geplante Konzerte bekannt, die am 1. und 2. Juli nächsten Jahres im Hyde Park in London stattfinden und Teil ihres Comebacks werden sollen. Eigentlich ein Grund zur Freude für die Fans, doch der Ticketverkauf stimmte einige wütend.

Adele-Fans wegen Tickets enttäuscht

Der Grund für die Aufregung: Nachdem die 33-Jährige ihre Tournee im Jahr 2017 aufgrund einer Stimmbandverletzung absagen musste, hatten Fans mit stornierten Tickets eigentlich auf eine Bevorzugung bei ihren neuen Auftritten gehofft. Das hatte das Team der Sängerin in einem Schreiben versprochen, das damals an die Fans geschickt wurde: Wessen Tournee-Ticket storniert wurde, käme beim nächsten Kartenvorverkauf zuerst an die Reihe. Zudem sollten die Kosten für die bereits gekauften Tickets zurückerstattet werden. Zumindest das erste Versprechen hielt Adele nicht ein.

Dubiose Drittanbieter versuchen außerdem, die Fans mit 50-Euro-Gutscheinen zu ködern, über die sie an Konzerttickets kommen sollen. Hinter den Angeboten steckt aber nur eine dreiste Abzocke. Ein weiteres Problem machte den Fans zu schaffen: Weil Adeles Tweet einen Ansturm auf den Ticket-Verkauf auslöste, stürzte die Homepage zeitweise ab. Voraussichtlich sollen nur 65.000 Personen pro Konzert eingelassen und dementsprechend viele Tickets verkauft werden.

Zuletzt hatte die Sängerin für Aufregung gesorgt, weil sie mithilfe der sogenannten Sirtfood-Diät rund 45 Kilogramm abnahm. Während viele Fans der 33-Jährigen zu ihrem Gewichtsverlust gratulieren und sie als Vorbild sehen, vermissen andere die "alte" Adele.

