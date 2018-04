"Game of Thrones": Staffel sieben mit "längster Episode aller Zeiten"

Auf der ganzen Welt fiebern "Game of Thrones" -Fans Mitte Juli entgegen. Am 16. Juli wird die erste Folge der siebten Staffel in den USA veröffentlicht, einen Tag später erfolgt die Ausstrahlung in Deutschland auf Sky. Die beiden bisher veröffentlichten Trailer prophezeien den großen Krieg und machen deutlich, der Winter ist angekommen. Im Interview mit "Entertainment Weekly" haben die beiden Showrunner D.B. Weiss (46) und David Benioff (46) nun einige neue Einblicke in die neuen Folgen gewährt...

Staffel acht erst 2019?



Lena Headey als Cersei Lennister und Nikolaj Coster-Waldau als Jaime Lennister

Foto:Helen Sloan/HBO / Sky

Es mag zwar weniger Folgen in Staffel sieben geben, doch diese weisen dafür mehr Spielzeit auf! "Es gibt definitiv eine Folge, die beträchtlich über 60 Minuten ist. Wir haben dieses Jahr zwei Episoden über 60 Minuten", erzählt D.B. Weiss im Interview. Und David Benioff ergänzt: "Eine wird unsere längste Episode aller Zeiten sein." Sie wird um die 90 Minuten lang sein. Dafür gibt es auch die kürzeste Folge mit knapp 50 Minuten. "Diese Episoden funktionieren besser mit diesen Längen", erklärt der 46-Jährige, ohne zu verraten, um welche Episoden es sich handelt. Es wurde bereits gemunkelt, dass das Staffelfinale in Spielfilmlänge zu sehen sein wird.

Die Wartezeit für Staffel sieben war bereits beträchtlich länger als in den Jahren zuvor. Statt wie gewohnt im April eines Jahres, starten die neuen Folgen dieses Jahr erst im Juli. Auf das große Finale, die achte und letzte Staffel, müssen Fans womöglich noch länger warten. Die Drehbuchautoren arbeiten bereits an der finalen Staffel, doch ob diese 2018 oder 2019 rauskommt, steht noch nicht fest. "Wir wissen es ehrlich noch nicht", sagt Benioff. Die Verhandlungen über die genauen Ausstrahlungsdaten laufen noch. Doch dafür haben die Showrunner über Staffel sieben noch einiges preisgegeben...

Welche Figuren treffen sich?



Maisie Williams spielt in "Game of Thrones" Arya Stark

Foto:Helen Sloan/HBO / Sky

D.B. Weiss verrät, dass in Staffel sieben etliche Figuren aufeinander treffen werden, die sich lange nicht gesehen haben oder sich bisher noch gar nicht begegnet sind. "Es wird eine ganze Reihe Reunions und erste Treffen geben", so Weiss. Das sei für ihn am Aufregendsten an den neuen Folgen. Wird es nach Jon Schnee (Kit Harington) und Sansa Stark (Sophie Turner) endlich eine Wiedervereinigung mit Arya Stark (Maisie Williams) und/oder Bran Stark (Isaac Hempstead-Wright) geben? Das hat Weiss natürlich nicht preisgegeben.

Ein erstes Aufeinandertreffen von Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) und Cersei Lennister (Lena Headey) könnte auch für reichlich Zündstoff sorgen! In Staffel sieben werden in den einzelnen Storylines mehr Hauptfiguren miteinander agieren als jemals zuvor, erzählt Weiss weiter. Am meisten Spaß hatten er und David Benioff mit Emilia Clarke und Peter Dinklage, der Tyrion Lennister spielt. Bisher waren sie in verhältnismäßig wenigen Szenen gemeinsam zu sehen. "Es ist ein echtes Privileg, diese beiden zusammen am Set zu haben", schwärmt Weiss.

Die beiden Showrunner sind sich übrigens sicher, dass Tyrion und Khal Drogo (Jason Momoa) sich bestens verstehen würden. Wäre der Fürst der Dothraki und Ehemann von Daenerys nicht bereits den Serientod gestoben, könnten die beiden "gute Kumpel" werden, sinniert Benioff. Vielleicht könnte Drogo Tyrion ja mal im Traum erscheinen?

Wer muss sterben?



Kristofer Hivju als Tormund Riesentod und Gwendoline Christie als Brienne von Tarth

Foto:Helen Sloan/HBO / Sky

Für großes Aufsehen sorgte das vorab veröffentlichte Foto von Kristofer Hivju als Tormund Riesentod und Gwendoline Christie als Brienne von Tarth. Fans fragen sich, ob sich da eine Liebesgeschichte anbahnen könnte. Bereits in Staffel sechs war Tormund ganz fasziniert von Brienne. Doch die Showrunner nehmen dem Ganzen den Wind ein bisschen aus den Segeln. Denn dieses Lächeln, dass Tormund Riesentod in Staffel sechs beim Verlassen der Schwarzen Festung Brienne von Tarth zugeworfen hat, stand nicht im Drehbuch.

Das hatte sich Schauspieler Kristofer Hivju ausgedacht. Das habe nun auch die Autoren inspiriert. "Nun müssen wir einen der beiden töten, weil es in der Show kein Happy End oder irgendeine romantische Verbindungen geben kann", stellt Benioff klar. "Aber wir werden nicht verraten, wen von beiden es trifft." Ob er das so ernst meint?

Ein neues Cast-Mitglied hat ebenfalls für viel Wirbel gesorgt: Popstar Ed Sheeran (26, "Shape of You" ) hat einen kurzen Cameo-Auftritt. Der Brite selbst hat seine Szene bereits als "unspektakulär" und "langweilig" heruntergespielt. Doch stimmt das wirklich? Oder hat Sheeran absichtlich geschwindelt? "Ich mag das Mysteriöse daran. Ist Ed ein ehrlicher Mann oder nicht?", bleibt Benioff vage. "Die Szene wird wirklich ein Referendum über den Charakter von Ed Sheeran sein. Was für eine Person ist Ed Sheeran, wirklich? Er scheint so ein netter Kerl zu sein...", ergänzt Weiss nur geheimnisvoll. Die Auflösung gibt es bald zu sehen!