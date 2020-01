Mann (30) schläft beim Film im Kino ein - Polizei muss ihn am Morgen danach befreien: "So einen 'schrägen' Einsatz wie diesen hat die Bochumer Polizei auch lange nicht gehabt!" - mit diesem Satz beginnt die Pressemeldung der Polizei Bochum zum wohl kuriosesten Einsatz des Jahres. Und man nimmt es den Beamten an, dass sie angesichts dieser Meldung ihren Augen nicht ganz trauen wollten.

Bochum: Mann schläft beim Film im Kino ein - und wacht erst morgens wieder auf

Ein Mann, 30 Jahre alt, war am Mittwochabend gegen 23 Uhr in einem Kino in Bochum gegangen, um sich dort einen indischen Film anzusehen. Dann aber muss der Mann irgendwann zwischen Filmbeginn und Abspann eingeschlafen sein. Gut - das kann zur späten Stunde passieren. Aber wieso wurde der Mann dann nicht bemerkt und am Ende im Kino einfach eingesperrt?

Dazu hat die Polizei Bochum eine Theorie: Demnach soll der Mann, der ursprünglich aus Dortmund kommt, "vielleicht ein wenig in seinen Sitz abgerutscht sein." Dadurch wurde er offenbar vom Kino-Personal übersehen - und kurzerhand eingesperrt.