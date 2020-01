Blue Monday: Ist heute der "traurigste Tag des Jahres"?

Wer mag schon Montage? Das Wochenende ist vorüber, der Arbeitsstress beginnt wieder und mit der Entspannung ist es erstmal vorbei. Besonders traurig sollen wir jedoch an einem bestimmten Tag im Jahr, nämlich immer am dritten Montag im Januar sein. Und der ist heute.

Die Blue-Monday-Formel

Ein britischer Psychologe hat eine mathematisch aussehende Formel entwickelt, anhand derer der traurigste Tag des Jahres angeblich wissenschaftlich zu berechnen ist. Einflussfaktoren wie Wetter, die persönliche Motivation und Aktivität sowie die finanzielle Lage sollen in dieser Rechnung entscheidend sein, wann wir am unglücklichsten sind.

Fragwürdige Hintergründe zur Entstehung der Berechnung

Allerdings soll der Erfinder des Blue Monday, Cliff Arnall, der normalerweise an der Universität Cardiff tätig ist, seine Formel im Auftrag einer Reisefirma entwickelt haben. Auch in Anbetracht dieses Hintergrundes halten viele die Formel nur für einen Marketing-Zweck. Der Neurologe Dean Burnett schreibt in einem Artikel des britschen Guardian, dass eine medizinisch nachgewiesene Depression auf viel mehr Einflussfaktoren als die in der stark vereinfachten Formel dargestellten zurückgehe und nicht so einfach zu erklären und nachzuvollziehen sei.