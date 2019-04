Mann entführt Mädchen - 13-Jährige kann flüchten: Im Landkreis Zwickau (Sachsen) wurde am Donnerstagmorgen (11. April 2019) gegen 06.30 Uhr eine 13-Jährige von einem Mann angesprochen, in einen weißen Lieferwagen gezerrt und entführt. Der Vorfall ereignet sich in der Nähe der örtlichen Schule

Laut Informationen der örtlichen Polizei hielt der Wagen nach einigen Minuten: Durch Schläge und Tritte verschaffte sich die 13-Jährige Platz und ihr gelang die Flucht. Das Mädchen wählte umgehend den Notruf: Alarmierte Beamte der Polizei eilten zu ihr. Die 13-Jährige wurde leicht verletzt ins Krankenhaus eingeliefert.

Die Polizei hat mittlerweile ein Phantombild des Täters veröffentlicht:

Die Polizei hat ein Phantombild des Täters veröffentlicht. Foto: Polizei Zwickau

Die Ermittler beschreiben den Mann wie folgt:

zwischen 20 und 30 Jahren alt

schlank

gepflegtes Erscheinungsbild

zwischen 170 cm und 175 cm groß

kurze blonde Haare, an einer Seite bis auf zwei Millimeter abrasiert

trug dunkle Basecap mit Nike-Symbol, olivegrünes Kapuzenshirt, schwarze Jogginghose und schwarze Adidas-Sportschuhe mit grauen Streifen

Die Kriminalpolizei hat auch eine Beschreibung des Transporters bekannt gegeben:

weißer Lack

keine Aufschrift

geschlossener Kasten ohne Fenster

zweiflüglige Hecktüren

verschmutzter Ladebereich

Die örtliche Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung: Diese werden unter 0375/4283333 entgegen genommen. Wie die Deutsche-Presse-Agentur berichtet, hat der Leiter der örtlichen Schule einen Brief veröffentlicht. Das Mädchen war wohl auf dem Weg zur Schule am Donnerstagmorgen. Im Brief heißt es, die Kinder sollten demnächst "sehr aufmerksam und möglichst nicht allein den Weg zur und von der Schule gehen."

Erst kürzlich kursierte ein Elternbrief in Oberfranken: Darin wurde ebenfalls vor einem weißen Van gewarnt. Die Lehrer warnen die Eltern darin vor Pädophilen auf dem Schulweg.

tu