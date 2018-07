Zugedröhnter Fahrer mit Baby im Auto liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

Im Kreis Nordhausen in Thüringen lieferte sich ein 24-Jähriger eine höchst gefährliche Verfolgungsjagd mit der Polizei - baute dabei beinahe mehrere Unfälle. Einen Führerschein besaß der Mann nicht, dafür hatte der Mann seine Freundin und das gemeinsame, 11 Monate alte Kind mit im Auto.



Begonnen hatte die Verfolgungsjagd gegen 15.30 Uhr an einer Ampel in Bleicherode: Wie die Polizei mitteilt, war der Fahrer bei Rot über diese gedonnert. Die Polizisten nahmen mit Blaulicht und Sondersignal die Verfolgung des silberfarbenen Daimler Benz auf, ein Hubschrauber kam zum Einsatz.



Bei Rot über Ampel geflohen

Bei Rot überfuhr das flüchtige Auto daraufhin eine weitere Ampel. Die Fahrt führte über mehrere Feldwege, beinahe kam es zum Unfall. Später überfuhr der flüchtige fast einen Fußgänger, der mit seinem Hund unterwegs war.

Von Großberndten fuhr der Daimler weiter auf die L2080. Zwischen Kleinberndten und Hainrode endete die Fahrt schließlich in einem Graben unweit des Windparks am Galgenberg. Dort griffen die Polizisten zu.



Kein Führerschein, geklaute Kennzeichen und Drogen im Auto



Der Fahrer war nicht in Besitz eines Führerscheins, ein Drogentest verlief positiv. Die am Auto angebrachten Kennzeichen, auf denen falsche Siegelmarken aufgeklebt waren, gehörten nicht zum Auto.



Mit im Fahrzeug befanden sich neben der 21-jährigen Lebensgefährtin auch der gemeinsame, knapp 11 Monate alte Sohn sowie ein weiterer Bekannter aus dem Kyffhäuserkreis. Sie alle bleiben unverletzt.



Auch die 21-Jährige stand unter dem Einfluss von Drogen. Das Jugendamt wurde hinzugezogen. Der Daimler musste abgeschleppt werden. rowa/Symbolbild: Ronald Rinklef