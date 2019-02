Zigaretten statt Plüschtiere: Zoll verhindert Schaden von 1,6 Millionen Euro

Zollbeamte haben in Thüringen mehr als zehn Millionen Schmuggelzigaretten beschlagnahmt. Sie entdeckten die Ladung in einem Sattelzug auf der Autobahn 38 bei Leinefelde-Worbis, wie ein Sprecher des Hauptzollamts Erfurt am Dienstag mitteilte. Der verhinderte Steuerschaden belaufe sich auf rund 1,6 Millionen Euro. Es handle sich um die bisher größte festgestellte Menge der Behörde, sagte deren Leiter Siegfried Klöble.

Zoll beschlagnahmt über 10 Millionen Zigaretten: Fahrer sollte eigentlich Plüschtiere transportieren

Die insgesamt 10,1 Millionen Zigaretten wurden nach der Kontrolle in der Nacht zum vergangenen Freitag beschlagnahmt. Gegen den 32 Jahre alten Fahrer leiteten die Beamten ein Steuerstrafverfahren ein. Laut den vorgelegten Dokumenten sollte dieser eigentlich eine Ladung Plüschtiere transportieren.

