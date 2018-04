Zerstörung in Köln-Dünnwald: Zug crasht in Auto - Fahrerin (24) rettet sich

Güterzug zerstört Auto an Bahnübergang: In den Abendstunden des Dienstags (10. April 2018) ist es in Köln-Dünnwald (Nordrhein-Westfalen) zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Der Vorfall ereignete sich gegen 22 Uhr. Die örtliche Polizei teilte mit, dass die Autofahrerin von der Prämonstratenserstraße nach links abbiegen wollte. Sie folgte der Ansage ihres Navigationssystems - welche jedoch falsch war. Sie landete im Gleisbett der Bahn.



Güterzug zerstört Auto

Die 24-jährige Autofahrerin konnte das Auto rechtzeitig verlassen - auch durch die Hilfe eines zufällig anwesenden Busfahrers. Ein heranrauschender Zug zerstörte den Wagen komplett. Trotz einer Bremsung durch den Lokführer konnte der Zug nicht mehr rechtzeitig anhalten. Die Kölner Polizei organisierte im Anschluss die Bergung des zerstörten Autos.