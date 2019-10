Zeitungsausträgerin bemerkt Vollbrand und rettet Familie vor Flammen

Eine 66-jährige Zeitungsausträgerin wurde zur Heldin. Sie bemerket am Samstagmorgen (5. Oktober) auf einem Bauernhof in Gutenzell-Hürbel (Landkreis Biberach in Baden-Württemberg) ein Feuer und rief die Feuerwehr. Die Austrägerin konnte die Familie wecken und vor den Flammen warnen. Sie konnten noch zwei Autos aus der brennenden Maschinenhalle retten.

Zeitungsausträgerin rettet Familie: Zwei Gebäude brannten vollständig nieder

Als die Feuerwehr eintraf standen eine Maschinenhalle mit Fotovoltaik Anlage und ein angrenzendes leerstehendes Wohnhaus bereits komplett in Flammen, teilte die Polizei mit.

In der Halle lagerten Strohballen und landwirtschaftliche Maschinen.Die Halle und das Haus brannten vollständig nieder. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehreren hunderttausend Euro.