Schüsse in Wuppertal (NRW): In der Wuppertaler Innenstadt sind am Sonntagabend (28. April 2019) Schüsse gefallen. Dabei wurde ein Mann schwer verletzt. Das berichten die Deutsche-Presse-Agentur sowie der WDR.

Demnach wurden die Schüsse aus einem fahrenden Auto abgefeuert. Anwohner fanden den angeschossenen Mann. Der Verletzte wurde ins Krankenhaus gebracht und dort medizinisch versorgt. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar.

Lesen Sie zusätzlich auf inFranken.de: A7: Schwere Unfälle am Sonntag - Motorblock schleudert über Autobahn