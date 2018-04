Wuppertal: Mann entführt fremdes Kind (5) und springt mit ihm vor einfahrenden Zug

Mann springt mit Kind in Gleisbett am Wuppertaler Hauptbahnhof : Ein Mann hat sich am Hauptbahnhof in Wuppertal-Elberfeld ein fremdes Kind geschnappt und ist mit ihm vor einen einfahrenden Zug gesprungen.



Während sich ein Ehepaar aus Wuppertal mit seinen drei Kindern (1, 3 und 5 Jahre) an einem Gleis des Bahnhofs aufhielt, griff plötzlich ein fremder Mann nach einem der Kinder und sprang ins Gleisbett, berichtet die Polizei.



Mann mit Kind legt sich ins Gleisbett - Zug rollt darüber hinweg



Mit dem fünf Jahre alten Jungen lief der Fremde einem langsam einfahrenden Zug entgegen. Der Lokführer bemerkte die Personen im Gleis und leitete umgehend eine Notbremsung ein. Der Mann legte sich kurz vor einem Zusammenstoß mit dem Kleinkind ins Gleisbett längs zwischen die Schienen, so dass der Zug einige Meter über die beiden Menschen hinwegrollte.



Der 23-jährige Mann blieb unverletzt, der Fünfjährige zog sich leichte Verletzungen zu, die im Krankenhaus behandelt wurden.



Bis zum Eintreffen der Polizei hielten Zeugen den 23-Jährigen fest. Er befindet sich im Polizeigewahrsam. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Da wegen eines versuchten Tötungsdeliktes ermittelt wird, wurde eine mehrköpfige Mordkommission eingesetzt.



Für die Dauer des Einsatzes und zur Sicherung von Spuren mussten die Gleise teilweise gesperrt bleiben. Die weiteren umfangreichen Ermittlungen, insbesondere zu den Beweggründen des polizeibekannten Mannes aus Gelsenkirchen, dauern derzeit an.