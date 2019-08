Brandfalle in nordrhein-westfälischem Wald gefunden: Am Samstagmittag (24.08.2019) machte eine Spaziergängerin bei Wülfrath (Kreis Mettmann) einen brandgefährlichen Fund, berichtet die lokale Feuerwehr. Jemand hatte eine Feuerfalle an einem Baum installiert.

Falle mit Brennglas könnte Waldbrand auslösen

Die Konstruktion bestand aus einem Brennglas und Küchenpapier, das dahinter befestigt worden war. Bei Sonneneinstrahlung könnte das Glas wie eine Lupe wirken und ein Feuer entfachen. Stadtbrandmeister Guido Großmann ist entsetzt über den Fund: "Wir waren sehr erschrocken", sagte er RP Online.

Die Spaziergängerin reagierte sofort und zerlegte die Feuerfalle, bevor sie Schaden anrichten konnte. Die Frau rief die Feuerwehr und die Polizei suchte anschließend das Waldstück nach anderen Fallen ab. Glücklicherweise konnten keine weiteren gefunden werden. Die Polizei fahndet nun nach dem Fallensteller.

