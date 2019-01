Polizei jagt Jogger mit "Dog-Scooter": In Worms (Rheinland-Pfalz) ist es zu einer kuriosen Verfolgungsjagd gekommen. Am Sonntagmittag (27. Januar 2019) wurde eine 36-jährige Frau von einem Unbekannten von ihrem sogenannten "Dog-Scooter" gestoßen. Der Vorfall ereignete sich am Schützenhaus in Worms. Die Dame war auf dem dortigen Deichradweg unterwegs, als sie der Jogger beiseite stieß. Der Mann soll ihr "Blöde Kuh!" hinterher gerufen und die Flucht ergriffen haben, wie die örtliche Polizei bekanntgab.

Verfolgungsjagd in Worms: Polizei mit "Dog-Scooter" hinter Jogger her

Alarmierte Polizeikräfte konnten den Jogger ausfindig machen. Laut den Behörden hatte der Jogger durch seine sportliche Kleidung einen entscheidenden Vorteil gegenüber den Beamten, so dass er Vorteile in der Verfolgungsjagd hatte.

Die 36-jährige Frau bot kurzerhand ihren "Dog-Scooter" zur Hilfe an: Nach einer kurzen Einweisung, nahm einer der Polizisten die Verfolgung auf. Auf die Aufforderung "Stehen bleiben" des Beamten reagierte kurzerhand der vor die Vorrichtung gespannte Hund und nicht der davoneilende Jogger. Der Hund bremste abrupt ab und kam zum stehen. Die Distanz zum Jogger war mittlerweile relativ gering, so dass der Polizist den Mann per Fuß stellen konnte.

Beim Jogger handelte es sich um einen 51-jährigen Mann. Er gab gegenüber der Polizei an, von der 36-jährigen Frau beleidigt worden zu sein. Laut den Behörden folgte anschließend ein klärendes Gespräch.

Zur Info: Ein "Dog-Scooter" ist ein durch einen speziell dafür ausgebildeten Hund gezogener Scooter mit verstärktem Vorderrad. tu

Lesen Sie zusätzlich: Sex am Steuer - Pärchen teilt sich "lenken, schalten, treten" während der Fahrt