Tödlicher Unfall in Sachsen-Anhalt: Ein 58-Jähriger ist mit seinem Auto in Wittenberg gegen die Front eines Kinos gefahren und ums Leben gekommen. Am Central-Kino wurden das Vordach und eine Säule beschädigt, wie eine Polizeisprecherin am Montagabend (11. November 2019) sagte.

Unfall in Wittenberg: 58-Jähriger stirbt

Der Autofahrer war am Nachmittag mit seinem Wagen aus bislang unbekannter Ursache über eine Verkehrsinsel gefahren und dann gegen ein Verkehrsschild und das Kino-Gebäude geprallt. Trotz mehrerer Versuche des Notarztes, den 58-Jährigen am Unfallort wiederzubeleben, konnte er nicht gerettet werden. Eine 67 Jahre alte Beifahrerin wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht.