Wilhelmshaven: Betrunkener (36) rettet sich mit Bierkrug das Leben - was war passiert?

Betrunkener rettet sich das Leben:

red/dpa

Der 36-jährige Mann hatte das Boot am Samstagabend (30. Juni 2018) gestohlen und war damit zu einem Ausflug auf den Banter See gestartet, teilte die Polizei am Sonntag mit. Da das Boot in einem schlechten Zustand war, sank es fast. Mit einem Bierkrug, den der Mann dabei hatte, schöpfte er das einlaufende Wasser heraus und konnte das Ufer erreichen. Dort wurde er zu seinem eigenen Schutz von Polizeikräften in Gewahrsam genommen.