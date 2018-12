Wildschwein-Attacke auf Rentner (74) - Mann schwer verletzt

Sachsenheim - Wildschwein verletzt Rentner (74) schwer: Am Samstagmorgen (8. Dezember 2018) wurde in Sachsenheim (Ludwigsburg, Baden-Württemberg) ein 74-jähriger Mann schwer durch ein Wildschwein verletzt.

Wildschwein-Attacke in Sachsenheim - 74-Jähriger schwer verletzt

Gegen 10.30 Uhr wurde der "aggressive Vierbeiner" am Bahnhof in Großsachsenheim gesichtet, wie die örtliche Polizei berichtet. Eine Frau konnte sich gerade noch in einen Linienbus retten Der 74-jährige Rentner konnte dem Wildschwein nicht mehr ausweichen. Durch den Angriff wurde der Mann schwer verletzt und musste in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert werden.

Mit Martinshorn auf dem Dach eilten alarmierte Polizeikräfte zum Tatort. Das Tier ergriff daraufhin die Flucht. Laut Polizei "galoppierte" es die Burkauer Straße hinunter, rannte auf ein Wohnhaus zu und rammte gegen die Terrassentür. Das Wildschwein durchbrach die Tür zwar nicht, ein Kind im Wohnzimmer wurde durch den Aufprall jedoch leicht verletzt.

Am Polizeieinsatz war ebenfalls ein Hubschrauber beteiligt, um den Standort des Wildschweines besser beurteilen zu können. Gegen 12.30 Uhr konnten die Behörden beobachten, dass das Schwein sich auf den Weg in ein Waldgebiet bei Horrheim machte. Dort traf das Tier auf seine Artgenossen.

Die Polizei prüft derzeit ob der Vorfall im Zusammenhang mit einer Treibjagd steht, die am Samstagvormittag in den Wäldern Sachsenheims stattfand. Die Polizei Vaihingen an der Enz führt die weiteren Ermittlungen in diesem Fall. Hinweise werden durch die Beamten unter 07042/941-0 entgegen genommen. tu

