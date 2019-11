Besonders viel Durst müssen zwei Diebe in Hessen am Samstagmorgen (16. November 2019) gehabt haben: Die beiden Männer ließen in einem Supermarkt in Wiesbaden rund 135 Getränkedosen mitgehen.

Da die mitgebrachten Rucksäcke für die Beute nicht ausreichten, nahmen sie zusätzlich noch mehrere Einkaufskörbe mit. Dosen-Diebe bedienen sich in Getränkemarkt Ein Angestellter verfolgte die beiden 36 und 39 Jahre alten Männer und alarmierte die Polizei. Eine Streife nahm die beiden Verdächtigen kurz nach dem Diebstahl am Samstagmorgen in der Wiesbadener Innenstadt fest. Sie hatten neben der Beute auch ein Messer dabei. Der 39-Jährige ist nach Angaben der Behörden polizeibekannt und soll am Sonntag vor den Haftrichter kommen. Die Diebe hatten sich in den Getränkemarkt geschlichen, bevor dieser öffnete - waren aber dabei von einem wartenden Kunden beobachtet worden. Um welche Art Getränke es sich handelte, teilte die Polizei nicht mit.