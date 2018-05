Wiesbaden: 7 Jugendliche klettern in Kanalisation - Feuerwehr mit Rettungsaktion

Jugendliche aus Kanalisation gerettet:

Am Donnerstagabend (10. Mai 2018) ist es in Wiesbaden (Hessen) zu einer Rettungsaktion der örtlichen Feuerwehr gekommen. Sieben Jugendliche waren in die Kanalisation am Hauptbahnhof geklettert.Die Polizei stellte eine offene Einstiegsstelle des Kanalsystem fest: An der Stelle ist das System sehr weitläufig, wie die Stadt Wiesbaden berichtet. Ortskundige des Hauptklärwerkes wurden deshalb hinzugezogen. Einsatzkräfte der Feuerwehr suchten die Kanalisation mit Atemschutz- und Messgeräten ab und fanden die Jugendlichen schließlich.Warum die Jugendlichen eingestiegen waren, ist derzeit Bestandteil der Ermittlungen.