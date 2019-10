Schreckliche Bluttat in Österreich - Familienvater ersticht Frau und Kind: In Wien steht ein Familienvater unter dem Verdacht, seine Frau und seine zweijährige Tochter erstochen zu haben. Zudem erlitt das elf Monate alte Baby des Paares am Sonntag lebensgefährliche Verletzungen, berichtete die niederösterreichische Polizei. Das Motiv des Mannes sei noch unklar, hieß es.

Der 31-Jährige aus Kottingbrunn südlich von Wien hatte sich laut Polizeiangaben um kurz vor 9 Uhr am Sonntagmorgen beim Polizeinotruf gemeldet und mitgeteilt, seine Familie getötet zu haben.

Grauenhafter Anblick für Ermittler in Wien: Frau und Kind lagen tot in Wohnhaus, Baby überlebt

Der Verdächtige ließ sich dann vor seinem Haus widerstandslos festnehmen. Im Obergeschoss fanden die Ermittler die 29-jährige Frau und die Tochter tot vor. Reanimationsversuche blieben ohne Erfolg.