Aktueller Großeinsatz in Wien: In der Wiener Innenstadt sind am Montagabend (2. November 2020) Schüsse gefallen. Es habe einige Verletzte gegeben, berichtete die Polizei auf Twitter.

Das Innenministerium sprach gegenüber der österreichischen Nachrichtenagentur APA entweder von einem Terroranschlag oder einem Amoklauf. Ein Täter soll tot sein, ein weiterer befand sich möglicherweise auf der Flucht.

Möglicherweise handle es sich um einen Angriff auf eine Synagoge. "Wir sind mit allen möglichen Kräften im Einsatz", schrieb die Polizei auf Twitter. "Bitte meiden Sie alle öffentlichen Plätze im Stadtgebiet", hieß es weiter. Zudem wurde darum gebeten, keine Videos oder Fotos hochzuladen. "KEINE Videos und Fotos in sozialen Medien posten, dies gefährdet sowohl Einsatzkräfte als auch Zivilbevölkerung!" Viele Menschen, die in der Gegend unterwegs waren, flohen in Panik.