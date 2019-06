In Wesel in Nordrhein-Westfalen soll es im Rahmen des Festivals "Esel Rock" zu einer Vergewaltigung gekommen sein. Wie die Polizei mitteilt, ist ein 20-jähriger Mann aus Wesel festgenommen worden. Er steht im Verdacht, in einer Grünanlage nahe des Veranstaltungsorts des Musikfestivals eine 15-Jährige aus Wesel vergewaltigt zu haben.

Der zunächst flüchtige Tatverdächtige konnte durch die Polizei ermittelt und vorläufig festgenommen werden.