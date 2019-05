Wertach vor 2 Stunden

Arbeitsunfall

Landwirt überschlägt sich mit Traktor, stürzt Abhang hinunter und wird schwer verletzt

Bei Arbeiten an einem Allgäuer Berg in der Nähe von Wertach hat sich am Samstag (25. Mai) ein Landwirt mit seinem Traktor überschlagen und ist rund 50 Meter den Hang hinunter gestürzt. Mit einem Rettungshubschrauber wurde er ins Krankenhaus gebracht.