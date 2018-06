Sophia L. (28) wird vermisst: Gesuchter LKW-Fahrer laut Bruder in Spanien aufgefunden

Bereits seit Donnerstag, den 14.06.2018, wird die 28-jährige Sophia Lösche aus Amberg vermisst, die verwandtschaftliche Beziehungen im Kreis Bamberg hat. Sie wurde zuletzt an einer Tankstelle in Schkeudiz an der A9 gesehen. Die junge Frau soll als Tramperin mit einem Lkw-Fahrer mitgefahren sein. Seitdem fehlt von Sophia jede Spur.



Die 28-Jährige, die in Bamberg studiert hat, wird bereits seit Donnerstag, 14. Juni, vermisst. Ihr Bruder, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der GAL im Bamberger Kreistag, Andreas Lösche, bittet in den sozialen Netzwerken nach Hinweisen zu ihrem Verbleib. "Wir klammern uns an jeden Strohhalm", sagte er am Montag gegenüber inFranken.de. Die Vermisstenmeldungen von Sophia wurden mehrfach gepostet und geteilt. Auch unsere Redaktion haben verschiedene Anfragen zum aktuellen Vermisstenfall erreicht. Auf Nachfrage von inFranken.de bei der Kriminalpolizei Leipzig konnte die Suche nach der Vermissten am gestrigen Montag bestätigt werden.



In den Vermisstenmeldungen, die von Verwandten und Bekannten über Twitter und Facebook verbreitet wurden, wird explizit nach einem blauen Lkw mit marokkanischen Kennzeichen gesucht. Am späten Montagnachmittag teilte Andreas Lösche mit, dass dieser Lkw und sein Fahrer in Spanien ausfindig gemacht wurden. Der Fahrer habe angegeben, dass Sophia Lösche den Truck an der Ausfahrt 49 (Lauf/Herbruck) lebendig verlassen habe.



Mit fremden Lkw-Fahrer getrampt

Für diese Informationen lag am Montagabend jedoch noch keine Bestätigung der Kripo vor. Wie Polizeisprecherin Katharina Geyer mitteilt, wurde die 28-Jährige gegen 18.20 Uhr zuletzt auf dem Tankstellengelände in Schkeuditz, am Bierweg, gesehen. Sie sprach dort gegen 17.45 Uhr mit mehreren Leuten - das haben die Ermittlungen der Polizei ergeben. Schließlich hat sich Sophia wohl mit einem bisher unbekannten Lkw-Fahrer unterhalten, der sie, wie Sophia selbst kommunizierte, nach Nürnberg mitnehmen wollte.



Die 28-Jährige verließ noch gemeinsam mit dem fremden Mann das Tankstellengelände und wurde seitdem nicht mehr gesehen. Nach Angaben der Polizei wollte Sophia mit der Mitfahrgelegenheit nach Nürnberg trampen, um im Anschluss weiter nach Amberg in der Oberpfalz zu fahren.



Polizei sucht dringend Zeugen

Die Polizei bittet jetzt die Bevölkerung um Mithilfe bei der Fahndung nach Sophia Lösche. Hat noch jemand die 28-Jährige an der Tankstelle in Schkeuditz gesehen? Oder kann jemand Hinweise zu dem Lkw und dessen Fahrer machen? Hat sich Sophia vielleicht noch bei anderen Freunden und Bekannten gemeldet?



Zeugen werden dringend gebeten, Hinweise der Polizei zu melden. Die Kriminalpolizei Leipzig nimmt diese unter der Telefonnummer 0341/96646666 entgegen. Auch jede andere Polizeidienststelle darf hierfür kontaktiert werden.



Die Polizei beschreibt Sophia folgendermaßen: