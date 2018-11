Mülheim an der Ruhr vor 50 Minuten

Feuerwehreinsatz in Mülheim

Weil er es wärmer haben wollte: Mann schürt Lagerfeuer in seiner Badewanne

Ein Mann aus Mülheim an der Ruhr hat in der Nacht auf Freitag für einen Feuerwehreinsatz in der Sandstraße gesorgt. Um es in seiner Wohnung wärmer zu haben, machte er ein Lagerfeuer in seiner Badewanne.